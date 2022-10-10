Школьный турнир по самбо прошел в Чехове | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Школьный турнир по самбо прошел в Чехове

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Самбо — это советский и российский вид боевых искусств. Он активно развивается в том числе и в Чехове. В округе сейчас работают пять секций, их открыли в рамках президентского проекта «Самбо в школу». В последнее время количество учеников таких секций увеличилось.

Самбо — советский и российский вид боевых искусств, активно развивается в городском округе Чехов. Здесь открыты 5 секций в рамках президентского проекта «Самбо в школу», а общее количество занимающихся в этих секциях ребятишек перевалило за тысячу.

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Две девочки, которые учатся в 4 «Г» классе, Василиса Гой и Даша Наумова, занимаются в одной из таких секций. Они еще и лучшие подруги по жизни, а секцию открыли в их родной школе. Юные самбистки остаются непримиримыми соперницами на ковре. В этот раз верх одержала Даша, однако Василиса в этот раз выступала с травмой, поэтому проигрышу она вовсе не расстроилась.

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«Сегодня у меня — новый вывих пальца, не первый. Это нормально. Я уже с детства была боевой девчонкой, поэтому мы с мамой выбрали такой вид, как самооборона без оружия. Начался процесс и вот уже как год занимаемся», — рассказывает Василиса Гой.

Чеховская СОШ № 10 стала первой в реализации проекта «Самбо в школу», а турнир такого уровня в стенах школы проводится впервые. Соревнования были посвящены Дню рождения президента России Владимира Путина, который отлично владеет не только приемами дзюдо, но и является мастером спорта по самбо.

«Сейчас мы проводим эти соревнования в честь 70-летия нашего президента. Готовим наших спортсменов к областным соревнованиям. И такая знаменательная дата — самое правильное, на наш взгляд, отмечание Дня Рождения нашего президента», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Теперь президентский проект в Чехове собираются расширять. Руководство планирует, что на протяжении двух дет секции самбо будут открыты вообще во всех школах городского округа.

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