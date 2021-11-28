Школьный стадион в Подольске сделали открытым для всех жителей города

Проект «Открытый стадион» стартовал в Подольске. Местные жители теперь смогут заниматься спортом на стадионе возле школы № 35. Раньше он был доступен только для учеников.

Чтобы обеспечить безопасность школьников, стадион отгородили от территории учебного заведения, сделали отдельный вход для посетителей и установили камеры видеонаблюдения.

«Главное — это, конечно, безопасность детей. Поэтому обязательным условием для того, чтобы проект стал открытым стадионом, было ограждение, которое отделяет школьный стадион непосредственно от территории школы, отдельный вход для жителей, дорожка удобная. Чтобы они могли прийти и позаниматься спортом», — рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации Подольска Галина Киселева.

Руководство школы надеется, что новые гости будут заниматься спортом, а не чем-то другим. Ведь на площадке не просто инвентарь, а детские снаряды, нужные им для уроков физкультуры.

«Раз стадион открыли — давайте сбережем школьное имущество, чтобы школьники могли безопасно проводить здесь уроки. Поэтому стадион открыт не для увеселительных мероприятий, а для спортивных состязаний», — заметила директор СОШ № 35 Инна Руднюк.

Стадион школы открыт для свободного посещения с 10 ноября. Местные жители уже оценили проект по достоинству.

«Это очень хорошо. У нас многие мужчины добивались этого, потому что они по утрам и вечерам бегают. Ну и бежать туда на стадион — там много учеников занимается, а тут открыли — прелесть», — поделилась одна из местных жительниц.

В следующем году только в Подольске будет открыто еще как минимум 14 стадионов.