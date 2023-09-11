Подмосковье 11 сентября 2023, 15:07 Школьный стадион открыли в селе Рождествено под Истрой Телеканал «360»

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На территории школы села Рождествено городского округа Истра открыли спортивный стадион. Пользоваться комплексом смогут не только ученики, но и местные жители.

«Ждали стадион фактически с открытия школы — с 1967 года. Здесь было некое спортивное сооружение для занятий физкультурой, но с течением времени оно пришло в негодность, поэтому заниматься нам было негде. И это огромный подарок, который трудно оценить», — рассказала директор школы Лариса Ачапкина.

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На стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным газоном и беговые дорожки с безопасным покрытием. Для жителей подготовят отдельный вход на площадку, также по периметру установят дополнительное ограждение.

«Стадион будет также открыт и доступен для всех жителей села Рождествено. В течение нескольких лет к нам поступало очень много обращений от людей, что у них нет в пешей доступности спортивных объектов, на которых могли бы заниматься спортом представители более старшего поколения», — прокомментировал заместитель главы городского округа Истра Мурад Билалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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