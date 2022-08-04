Школьный сквер в Высоковске в Клину благоустроят к сентябрю

В городе Высоковск в Клину активно проводятся работы по благоустройству Школьного сквера, который находится на улице Текстильная. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Благоустройство Школьного сквера в Высоковске идет полным ходом. После завершения всех запланированных работ, эта территория превратится в комфортную рекреационная зону, где будут созданы условия для тихого и активного отдыха горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Школьный сквер расположен в северной части города, в спальном районе. Ранее его использовали в качестве транзитной зоны меду домами и школой. Однако в ближайшее время территорию собираются облагородить. Например, там разместят спортивную зону со столом для игры в настольный теннис, для детей оборудуют современную игровую площадку. По периметру сквера высадят деревья и кустарники. Освещать территорию будут парковые светильники.

В настоящее время в сквере выполняются работы по планировке территории, устройству подстилающих покрытий под дорожно-тропиночную сеть и детскую площадку. Также строители монтирую бортовые камни и готовят основание фонтана. Работы планируется завершить в сентябре.