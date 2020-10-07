Школьный портал «переехал» в смартфон

С тех пор, как учителей избавили от бумажных журналов, их основным рабочим инструментом стала система «Школьный портал». Новый мобильный сервис призван упростить работу преподавателей.

«Школьный портал» привязывает педагога к компьютеру или ноутбуку — в смартфоне с ним работать неудобно. Поэтому в подмосковном Министерстве образования разработали мобильное приложение с теми же функциями.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень удобно, так как мы ходим по кабинетам, нет возможности зайти быстро, оперативно в чужой компьютер, ввести пароль», — отметила учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 Екатерина Сипрова.

Источник фото: телеканал «360»

Приложение персонализировано. То есть если Екатерина Алексеевна возьмет себе полставки в другой школе — данные обо всех учениках будут синхронизированы в ее личном кабинете.

Можно сразу же поставить оценку, выдать домашнее задание, поставить галочку о проведенном уроке Екатерина Сипрова учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14

Но и минусы у приложения имеются.

«Не хватает функции — добавить файл к домашнему заданию», — говорят педагоги.

Источник фото: телеканал «360»

Разработчики уже знают об этом недостатке — так что допфункции скоро появятся.

«В этом приложении очень удобно отмечать отсутствующих. Сразу выставлять оценки, так как у нас сейчас классная система — учителям приходится ходить по классам», — сказала учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 14 Юлия Байдарико.

Приложение доступно для скачивания пользователям IOS и Андроид.