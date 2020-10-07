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    07 октября 2020, 22:26

    Школьный портал «переехал» в смартфон

    Учителя рассказали о плюсах и минусах приложения

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова, Мария Ицкова

    Учителя из обычной школы в Подмосковье скачали на свои смартфоны приложение, являющееся аналогом системы «Школьный портал». После они рассказали о своем впечатлении, плюсах и минусах разработки.
    Школьный портал «переехал» в смартфон

    С тех пор, как учителей избавили от бумажных журналов, их основным рабочим инструментом стала система «Школьный портал». Новый мобильный сервис призван упростить работу преподавателей.

    «Школьный портал» привязывает педагога к компьютеру или ноутбуку — в смартфоне с ним работать неудобно. Поэтому в подмосковном Министерстве образования разработали мобильное приложение с теми же функциями.

    Школьный портал «переехал» в смартфон | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Очень удобно, так как мы ходим по кабинетам, нет возможности зайти быстро, оперативно в чужой компьютер, ввести пароль», — отметила учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 Екатерина Сипрова.

    Школьный портал «переехал» в смартфон | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Приложение персонализировано. То есть если Екатерина Алексеевна возьмет себе полставки в другой школе — данные обо всех учениках будут синхронизированы в ее личном кабинете.

    Можно сразу же поставить оценку, выдать домашнее задание, поставить галочку о проведенном уроке

    Екатерина Сипроваучитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14

    Но и минусы у приложения имеются.

    «Не хватает функции — добавить файл к домашнему заданию», — говорят педагоги.

    Школьный портал «переехал» в смартфон | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Разработчики уже знают об этом недостатке — так что допфункции скоро появятся.

    «В этом приложении очень удобно отмечать отсутствующих. Сразу выставлять оценки, так как у нас сейчас классная система — учителям приходится ходить по классам», — сказала учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 14 Юлия Байдарико.

    Приложение доступно для скачивания пользователям IOS и Андроид.