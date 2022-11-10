Подмосковье 10 ноября 2022, 18:06 Школьный музей военно-морских раритетов открыли для посещения в Балашихе

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Адмиралтейский якорь, реактивная бомбометная установка, швартовый кранец — это лишь малая часть того, что можно увидеть в музее гимназии № 9 в микрорайоне Купавна. Директор школы Валерия Чалая рассказала об истории создания экспозиции и уникальных экспонатах.

В довоенные годы в западной части микрорайона Купавна был городок военно-морского флота. В 1957 году здесь находился 318-й центральный морской разведывательный отряд. В 1974 году в Купавне начали строить военно-морской клинический госпиталь. Чтут морские традиции и в гимназии № 9 на Озерной улице. В коридорах висят плакаты, рассказывающие об истории ВМФ, а одну из стен украшает коллекция штурвалов, которые с 2009 года оставляют на память выпускные классы.

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В 2004 году в гимназии создали школьный музей, которому позже присвоили имя адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. В 2013 году открылась экспозиция под открытым небом.

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«У нас учатся дети военных моряков и военных врачей. Экспонаты в музей предоставляли их родители, бабушки и дедушки, а также ветераны и жители нашего микрорайона», — рассказала Валерия Чалая.

У входа в музей висит корабельный колокол — рында. Во дворе школы можно увидеть морские якорные и корабельные мины, а также адмиралтейский якорь. Его изготовили в начале XX века и в 2014 году передали в дар гимназии с одного из судов Северного флота в Архангельске. Одним из уникальных экспонатов музея является макет с изображением затонувшей в 2000 году подводной лодки «Курск» и сосудом с водой с места трагедии — из Баренцева моря. Здесь же хранятся образцы морских узлов и кабелей, гаечный ключ с подводной лодки, маяк-светильник образца 1972 года из Одессы, штурманские линейки и транспортиры, определитель глубины, рулевые устройства корабля.

Посетить музей могут все желающие. Экскурсии в «Купавинце» проводят сами ученики школы.

«Такие мероприятия стали неотъемлемой частью моей школьной жизни. Здесь хранится информация о прошлом. Очень важно беречь ее и передавать другим поколениям», — говорит десятиклассник Руслан Алимов, который участвует в жизни школьного музея третий год.

Гимназия №9 имени дважды Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова основана в 1940 году. Здесь учатся 1,1 тысячи детей, работают 75 педагогов.