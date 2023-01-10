Подмосковье 10 января 2023, 18:58 Школьный музей в Яхроме получил в подарок антикварную бомбу времен Великой Отечественной войны Фото с официального сайта Яхромской СОШ №1.

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Композитор из Яхромы Сергей Ситников подарил школьному музею обезвреженную немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны. Точно такой же снаряд он нашел в детстве около своего дома на улице Ленина.

Композитор и краевед увидел снаряд в антикварном магазине и сразу узнал его. В 40-е годы прошлого века Сергей Ситников жил в доме № 6 по улице Ленина. В декабре 1941 года немецкие пулеметчики стреляли из окон этого здания по Перемиловской высоте, а когда нацистов выбили из Яхромы, вражеская авиация стала забрасывать город бомбами. Одну из них и нашел маленький Сережа во дворе, когда гулял с друзьями. Бомба чудом не взорвалась, что спасло жизни мальчишкам и другим местным жителям.

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Купленный у антикваров обезвреженный снаряд Ситников обработал, очистил от ржавчины и привез в музей СОШ № 1. Руководитель школьного исторического ядра Наталья Боровкова с радостью приняла ценный подарок. После этого композитор встретился со старшеклассниками и исполнил для них несколько песен о войне собственного сочинения.

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