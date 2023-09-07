Подмосковье 07 сентября 2023, 13:30 Школьный музей имени актрисы Аллы Тарасовой возобновил работу в Дмитрове

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После длительного перерыва возобновил работу народный театральный музей имени Аллы Тарасовой в школе № 9 Дмитрова. Его основала 50 лет назад учитель химии Тамара Яворовская, лично знакомая с актрисой МХАТ.

Между Яворовской и Тарасовой завязалась дружба, и актриса полностью поддержала идею создания музея МХАТа в подмосковной школе. Она передала туда некоторые личные вещи.

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Связь между школой и знаменитым на весь мир МХАТом имени Горького была крепкой. В школу приезжали актеры, рассказывали ребятам о театре и постановках. Школьники часто бывали как в старом здании театра на Камергерском, так и в новом на Тверском бульваре. А на «Синюю чайку» ездили все классы.

Но в начале 2000-х музей имени Тарасовой практически прекратил работу. Попытки его воссоздания не увенчались успехом до прихода в школу Людмилы Миссан — об этом рассказала директор школы Татьяна Чекаева.

Именно Людмила Миссан предложила вынести музей в просторный холл второго этажа. Здесь на стенах — подлинные фотографии разных спектаклей МХАТа, в витринах — письма и личные вещи Тарасовой, ее костюмы.

«Проводим экскурсии, творческие вечера. Создали при музее школьный театр. Могу уверенно сказать: музей очень позитивно влияет на наших учеников, они стали интересоваться русской классикой, театральными постановками. Они стали читать», — говорит Людмила Миссан.

Сейчас ведется работа по восстановлению связей школы с театром. Есть вероятность, что творческие встречи с актерами МХАТа для учеников возобновятся.

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