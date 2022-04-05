Школьный лагерь Солнечногорска проведет смену по мотивам книг о Гарри Поттере

Сезон работы школьных лагерей дневного пребывания начался в Подмосковье. Ребят ждут развивающие игры и отдых с пользой. В Солнечногорске, например, школа № 2 предложила детям погрузиться в мир книг о Гарри Поттере.

Весенняя смена пришкольного лагеря «Подсолнух» стартовала в Солнечногорске, и состоится она по мотивам «Гарри Поттера».

Импровизированная платформа 9 ¾, уроки трансфигурации и защиты от темных сил — все это ждет ребят в школе № 2. Здесь 45 учеников станут героями любимой сказки, чтобы интересно провести каникулы.

Председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко рассказала, что дети пробудут в школьном лагере пять дней.

У них будут развивающие игры, интересная программа. Я очень благодарна директору и педагогам за то, что креативят. Гарри Поттер — это очень актуально, дети увлечены Марина Веремеенко.

Лагерь в школе № 2 начали посещать 45 детей с первого по шестой класс. Их разделили по возрасту на четыре отряда, каждый из которых — аллюзия на факультеты в Хогвартсе.

Такие необычные каникулы обошлись родителям в 300 рублей. Пришкольные лагеря заработали в 19 школах Солнечногорска.