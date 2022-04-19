Школьный исторический форум провели в Одинцове

В центре «Авангард» Одинцовского городского округа прошел Первый Всероссийский школьный исторический форум.

В центре собрались директоры школ, учителя и школьники со всей страны. Пока ученики знакомились с экспозицией музея Победы, учителей и директоров пригласили на разговор с министром просвещения. Общение с Сергеем Кравцовым проходило в формате свободного микрофона. Вопросы звучали разные: от патриотического воспитания учеников до изменений в школьной программе.

Сергей Кравцов сам стал спикером форума.

«Мы этот форум готовим по предложению учителей и самих школьников, которые неравнодушны к тем событиям, которые сейчас происходят в связи с началом специальной операции», — отметил министр.

По его словам, с первого сентября в учебники истории будет внесена спецоперация на Украине. Еще одним нововведением станет Гимн Российской Федерации. Его будут исполнять во всех школах страны. Форум «Сила — в правде!» приурочен ко Дню единых действий. Его отмечают 19 апреля в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.