Всероссийская олимпиада школьников стартовала для 4-11-х классов в Подмосковье | 360°

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Всероссийская олимпиада школьников стартовала для 4-11-х классов в Подмосковье

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Школьный этап всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов начался в Подмосковье. В нем смогут поучаствовать все желающие, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что олимпиада будет проходить по 24 предметам. Победители финала получат 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники — 100 тысяч.

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«Это прекрасная возможность продемонстрировать свои знания», — подчеркнула Каклюгина.

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Зарегистрироваться и узнать подробности участия можно на сайте Минобразования области.

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