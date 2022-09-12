Всероссийская олимпиада школьников стартовала для 4-11-х классов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Всероссийская олимпиада школьников стартовала для 4-11-х классов в Подмосковье

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Школьный этап всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов начался в Подмосковье. В нем смогут поучаствовать все желающие, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что олимпиада будет проходить по 24 предметам. Победители финала получат 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники — 100 тысяч.

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«Это прекрасная возможность продемонстрировать свои знания», — подчеркнула Каклюгина.

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Зарегистрироваться и узнать подробности участия можно на сайте Минобразования области.

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