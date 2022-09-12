Школьный этап Всероссийской олимпиады начался в Подмосковье | 360°

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Школьный этап Всероссийской олимпиады начался в Подмосковье

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Школьники Подмосковья смогут посоревноваться в своих умениях и знаниях. Сегодня, 12 сентября, начался школьный этап всероссийской олимпиады. Принять участие в ней могут ученики с 4-х по 11-е классы.

«Сегодня стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11-х классов. Принять участие в ней смогут бесплатно все желающие», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Ирина Каклюгина добавила, что все испытания будут проходить сразу по 24 общеобразовательным предметам. Победителям заключительного этапа приготовят очень ценный приз — 500 тысяч рублей, а участникам финального этапа — по 100 тысяч рублей.

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По словам вице-губернатора, испытания будут проводиться по 24 общеобразовательным предметам. Для каждого это станет отличной возможностью показать свои знания. В Министерстве образования Подмосковья добавили, что узнать все данные про олимпиаду и зарегистрироваться на участие можно на платформе образовательного центра «Взлет».

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