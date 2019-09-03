Школьный автодром восстановили в коломенском поселке Радужный. Там помогут получить права

Школьники поселка Радужный Коломенского городского округа получили к новому учебному году особенный подарок: у них появилась площадка для обучения вождению. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Более 30 тысяч коломенских школьников в сентябре вновь сели за парты. За время летних каникул на территории муниципалитета отремонтировали 41 общеобразовательное учреждение. В нескольких школах появились новые спортивные площадки или оборудованные тематические кабинеты. А ученики школы в поселке Радужный получили в свое распоряжение школьный автодром.

Как заметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, кабинеты для изучения правил дорожного движения есть во многих современных школах, но площадки для практических уроков по вождению автомобиля отсутствуют.

«Когда-то подобный автодром располагался на базе Радужненской школы, но со временем стандарты изменились и он пришел в негодность. По многочисленным просьбам ребят и их родителей было решено восстановить площадку. Помогла в этом вопросе губернаторская программа „Путевка в жизнь школьникам Подмосковья“», — рассказал Денис Лебедев.

На асфальтирование территории автодрома, восстановление эстакады и обустройство наружного освещения по всей территории площадки было выделено более 4 миллионов рублей. Работы завершились в конце августа. Площадку открыли на торжественной линейке 2 сентября.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Директор школы Гаптерауф Файзуллин пояснил, что образовательное учреждение располагает неплохой материально-технической базой, включающей в себя, в частности, два учебных автомобиля с механической коробкой передач. В школе оборудован автокласс, и для полноценного обучения не хватало только автоплощадки.

«Программа обучения по водительской категории „В“ рассчитана на два года. При условии успешной сдачи всех экзаменов в МРЭО выпускники смогут получить водительские права категории „В“ после наступления совершеннолетия», — добавил директор школы.

Гаптерауф Файзуллин подчеркнул, что изучать теорию и обучаться вождению ученики Радужненской школы будут бесплатно. В планах — привлечь к участию в проекте школьников из соседних образовательных учреждений.

«Моей старшей сестре повезло, она научилась водить машину в школе. Ее класс выпустился пять лет назад, а потом курсы закрыли. Вы даже не представляете, как я удивилась, когда пришла на линейку и увидела новую автоплощадку. Жду не дождусь, когда начнутся занятия», — поделилась ученица 10-го класса Радужненской школы Мария.