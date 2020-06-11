Школьные столовые в Богородском округе приведут в порядок к 1 сентября

В Богородском округе проверили школьные столовые. Все нарушения устранят к началу учебного года. Проверил работы зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Через несколько месяцев в столовой школы № 24 поселка Обухово начнется капитальный ремонт. На это выделили более двух миллионов рублей. А в следующем году работы пройдут уже во всем здании.

«Ремонта комплексного не было, только точечный. Местами менялась крыша, была замена электропроводки, менялись частично полы на первом этаже», — рассказала Евгения Фомичева, директор средней школы № 24 поселка Обухово.

Пищевые блоки в других школах проверил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин во время рабочей поездки в Богородский округ.

Он осмотрел пищевой блок в школе № 21 и поручил разобраться с вентиляцией — на стенах появился грибок. В школе № 5 нужно отремонтировать холл столовой. С 1 сентября по всей стране младших школьников должны начать кормить бесплатными горячими обедами. Процесс подготовки к этому нововведению тоже проверили.

«Закупки уже размещены. В установленный Министерством образования срок работы будут выполнены, пищеблоки будут готовы», — заявил Эдуард Гребенщиков, первый заместитель главы администрации Богородского округа.

В Ногинске проверили состояние подъездов. Нарушений не выявили. Уборку и санитарную обработку проводят регулярно.

Еще один важный вопрос — экология. Обсудили проблему, беспокоящую жителей Тимохова. Там дела почти наладились. За сутки в ЦУР поступает в десятки раз меньше жалоб на состояние воздуха, чем раньше.

«Сегодня от шести до десяти жалоб. Мы понимаем, что основной источник запаха — это не полигон, а два блока очистных сооружений в Тимохове и Обухове. С администрацией есть дорожные карты о приведении очистных сооружений в надлежащее состояние», — уточнил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Зампред поставил задачи администрации. По решению этих вопросов определили конкретные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства проверить все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы.

В округах проконтролируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей. Все работы нужно закончить до пятницы, 12 июня. Губернатор тоже поедет на места.