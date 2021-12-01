Школьные стадионы 30 округов Подмосковья стали доступными для всех жителей
Уже 100 школьных стадионов сделали доступными для всех жителей Подмосковья. Они могут заниматься там спортом в специально отведенное время.
Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что регион выполнил годовой план по проекту «Открытый стадион».
Спортивные площадки, доступные для всех, появились уже в 30 городских округах.
Все сделано так, чтобы это не мешало образовательному процессу в школах
Она отметила, что осенью особой популярностью пользовались бег и футбол. Впереди сезон зимних активностей.
Однако безопасность взяли на особый контроль. На стадионах появились отдельные входы с видеокамерами. Для посещения ввели специальные часы и правила.
Уже к концу следующего года 300 школьных стадионов станут доступными для всех жителей Подмосковья. Такие площадки можно будет найти на интерактивной карте.