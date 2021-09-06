Школьные стадионы откроют для жителей 12 муниципалитетов Подмосковья

В Московской области начал работать проект «Открытый стадион», в рамках которого жители могут заниматься спортом на школьных стадионах. Он уже внедрен в трех городских округах, до конца сентября к программе присоединятся еще девять муниципалитетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье стартовал проект „Открытый стадион“ — жители могут абсолютно бесплатно заниматься спортом на школьных стадионах. Пока проект находится в стадии пилота и реализован в трех муниципалитетах, но до конца сентября такая возможность появится еще в девяти городских округах», — отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что сейчас школьные стадионы открыты для жителей трех городских округов. Это стадион Мисайловской школы № 1 в Ленинском городском округе, стадионы образовательного центра «Вершина» и школы № 16 в Красногорске, а также стадионы Инженерно-технологического лицея и школы № 28 в Люберцах.

Жители могут заниматься спортом на школьных стадионах абсолютно бесплатно. При этом спортивные площадки отгорожены от самих учебных заведений и имеют отдельный вход — чтобы обеспечить безопасность учащихся.

«Школьные стадионы у нас современные, комфортные. <…> С большим удовольствием жители пользуются инфраструктурой. Понятно, что должна быть договоренность и взаимопонимание с директором школы. В этом году мы открыли новые школьные территории. Будем продолжать это делать и дальше», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.