Праздничные линейки 1 сентября в Московской области пройдут в очном формате. Их планируют провести на свежем воздухе, если погода не внесет свои коррективы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360».

«Планируем очно, конечно. Сентябрь близко, все чаще и чаще дождь. Но вместе с тем все-таки готовимся на открытом воздухе, различные программы готовим», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья отметил, что в этом году в первый класс пойдут 115 тысяч человек — на пять тысяч больше, чем годом ранее. Он добавил, что из-за пандемии школьники долгое время учились дистанционно, поначалу дети воспринимали такие занятия как «халяву». Однако нужно помнить, что для каждого человека важно общение. И в нынешних условиях его можно обеспечить, вернув детей в классы.

«Директора у нас мастера, у них дружные команды. Сама энергетика, когда дети после летних каникул приходят, все-таки они соскучились по общению, они повзрослели. Как известно, дети летом быстро взрослеют, растут. Я уверен, что все будет хорошо», — сказал он.

Отдельное внимание губернатор уделил безопасности детей в школах.

«Конечно, мы большое внимание уделяем безопасности. Мы проверяем школы, все, что связано с подходами. Режим безопасности в периметре школы — все это имеет принципиально важное значение», — заключил Воробьев.