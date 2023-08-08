Подмосковье 08 августа 2023, 14:37 Школьные лесничества Подмосковья вырастили более 2 тысяч сеянцев деревьев с 2013 года Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Московской области работают 14 питомников при школьных лесничествах. С 2013 года в них вырастили более двух тысяч сеянцев деревьев. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Школьные лесничества — хорошая база для подготовки к поступлению не только в профильные вузы и техникумы, но и все остальные, где требуются углубленные знания биологии, географии или химии», — рассказал Филимонов.

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По его словам, участники лесничеств в будущем выбирают обучение по соответствующей специальности. После прохождения практики они возвращаются в Подмосковье для полноценной работы.

Сейчас питомники разводят на территории школ. В них учащиеся закрепляют теорию и тренируются в выращивании растений, в том числе экзотических. Они сотрудничают с администрациями округов и предоставляют материал для озеленения территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

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