08 августа 2023, 14:37
Школьные лесничества Подмосковья вырастили более 2 тысяч сеянцев деревьев с 2013 года
В Московской области работают 14 питомников при школьных лесничествах. С 2013 года в них вырастили более двух тысяч сеянцев деревьев. Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Школьные лесничества — хорошая база для подготовки к поступлению не только в профильные вузы и техникумы, но и все остальные, где требуются углубленные знания биологии, географии или химии», — рассказал Филимонов.
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По его словам, участники лесничеств в будущем выбирают обучение по соответствующей специальности. После прохождения практики они возвращаются в Подмосковье для полноценной работы.
Сейчас питомники разводят на территории школ. В них учащиеся закрепляют теорию и тренируются в выращивании растений, в том числе экзотических. Они сотрудничают с администрациями округов и предоставляют материал для озеленения территорий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.
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Школьники
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