Подмосковье 04 апреля 2023, 04:30 Школьные лесничества Подмосковья смастерили скворечники в рамках Международного дня птиц Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Школьные лесничества Московской области смастерили скворечники и синичники в рамках Международного дня птиц. Его отмечают 1 апреля, сообщили в комитете по лесному хозяйству региона.

В Лужковском сельском доме культуры, который находиться рядом с Данковским участковым лесничеством, также организовали мастерскую домиков для пернатых.

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Заготовки для будущих скворечников привезли в подарок специалисты филиала «Русский лес». Школьникам осталось лишь собрать скворечники и синичники, а затем развесить на деревьях.

«Зимой во всех школьных лесничествах проводилась зимняя подкормка птиц. Юные лесоводы развешивали кормушки на территории школы, регулярно насыпали туда корм для пернатых, призывали других ребят помочь зимующим птицам», — сообщил старший участковый лесничий филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Алексей Казанин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пять городских округов Подмосковья попали в список с самым высоким риском подтоплений. Среди них Истра, Луховицы, Красногорск, Дмитров и Можайск.

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