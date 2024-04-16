Подмосковье 16 апреля 2024, 18:00 Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в экоконференции Комитет лесного хозяйства МО

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Учащиеся школьных лесничеств из Ступина и Каширы поучаствовали в экологической конференции «Край, в котором мы живем». Организовал встречу Михневский детско-юношеский центр.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ребята представили свои исследовательские работы и проекты по лесной тематике, о загрязнении окружающей среды, о нитратах в овощах, выращенных на приусадебных участках.

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Также участникам конференции рассказали о весеннем пале травы и лесных пожарах, о том, как себя вести при обнаружении возгорания.

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