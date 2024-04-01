Подмосковье 01 апреля 2024, 15:38 Школьные лесничества Подмосковья получили награды соревнований «Птицы России» Комитет лесного хозяйства Московской области

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Итоги национального конкурса «Птицы России» среди школьных лесничеств подвели в Подмосковье. Торжественную церемонию награждения победителей провели в День птиц 1 апреля.

Победителем соревнований стала команда «Орнитологи Борисовского лесничества» из Можайского округа. Ребятам удалось увидеть и сфотографировать 19 видов птиц.

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Всего на один вид птиц меньше запечатлели участники школьного лесничества «Бересклет» из СОШ № 17 города Орехово-Зуево.

В тройке лидеров — школьное лесничество «Лесная братва» из Сергиево-Посадского округа. У ребят и руководителей объединения получилось снять на фотокамеры 14 видов пернатых.

Ранее стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.