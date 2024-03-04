Подмосковье 04 марта 2024, 15:02 Школьные лесничества Коми и профильные специалисты Подмосковья обменялись опытом Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты из Московской области обменялись опытом со школьными лесничествами Республики Коми. Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров, встретившись со школьниками и педагогами, отметил важность совместной работы.

По словам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, курирующего школьные лесничества, Дмитрия Новикова, несмотря на географические различия, школьные лесничества Московской области и Республики Коми очень похожи.

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«Залогом успеха здесь также является совместная работа заинтересованных педагогов и неравнодушных специалистов леса. Нам очень важен прямой обмен опытом по организации работы с детьми», — рассказал Новиков.

Подмосковные специалисты также поделились своим опытом по организации исследовательской деятельности школьников в рамках VII республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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