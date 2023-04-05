Подмосковье 05 апреля 2023, 16:05 Школьные лагеря открылись в Солнечногорске на время весенних каникул

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Школьные лагеря начали работу на весенних каникулах в Солнечногорске. Это первая смена в 2023 году.

В лагере школы № 4 отдыхают 60 учеников младших классов. Ребята знакомятся друг с другом, проходят квесты, логические испытания и участвуют в спортивных состязаниях. В роли вожатых — учителя. Занятия проходят с 8:00 до 14:00.

«Программа очень интересная. <…> На базе нашей школы есть театральный кружок, дети с большим удовольствием показывают нам представления», — рассказала директор оздоровительного лагеря «Родник» Елена Барышникова.

Родителям ребят пять дней в школьном лагере обойдутся в 300 рублей, остальные расходы берет на себя государство.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сейчас возводят 37 новых школ.

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