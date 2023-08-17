Подмосковье 17 августа 2023, 17:25 Школьные ярмарки пройдут в 16 округах Подмосковья в выходные Unsplash

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Школьные ярмарки проведут в 16 округах Подмосковья. На них организуют около тысячи торговых мест.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, всего к началу учебного года проведут 17 тематических ярмарок. На них жители смогут приобрести все необходимое, включая школьную и спортивную форму, обувь, рюкзаки и канцелярские товары.

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Сезон торговли уже открыли в Шаховской и Воскресенске. Большая часть ярмарок начнет работу в ближайшие выходные. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

В ведомстве добавили, что стоимость основного школьного набора в этом году осталась на прежнем уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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