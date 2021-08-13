Школьные ярмарки в Подмосковье откроют 16 августа. В одном месте можно будет найти одежду, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности и продукты.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ярмарки помогут семьям комплексно подготовиться к началу учебного года.

Первые такие ярмарки состоятся в Протвине, Серпухове и Электростали Сергей Воскресенский.

Например, на одной лишь ярмарке в Электростали развернут около 72 торговых мест. Помимо одежды и аксессуаров, здесь можно будет купить мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«Торговые места инвалидам будут предоставлять бесплатно. Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам», — отметил Воскресенский.

По его словам, их выпустят организаторы ярмарки. Социальные карты раздадут льготным категориям жителей.

Соцкарты дают право совершать покупки со скидкой 10% на специально оборудованных торговых стендах Сергей Воскресенский.

Школьные ярмарки в Подмосковье будут работать до середины сентября.