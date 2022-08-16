Школьные базары пройдут в Подмосковье в августе

Август по традиции становится временем подготовки к школьному сезону, а также сбора урожая. Именно этим темам будет посвящено 82 ярмарки, которые запланированы в Московской области на последний месяц лета.

«В последний летний месяц для родителей школьников начинается время подготовки к учебному году. Чтобы помочь им сделать это как можно быстрее и выгоднее, в Коломне, Лобне, Лотошино, Луховицах, Пущино, Серебряных прудах, Шаховской и Электростали будут работать „Школьные базары“. Это отличная возможность приобрести все необходимое к школе — спортивную форму, канцтовары, ранцы и многое другое», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Православным верующим во второй половине месяца предстоит отметить сразу три праздника — Медовый, Яблочный и Хлебный Спас. Этим праздникам также будут посвящены тематические ярмарки, объединенные общим названием, — «Спас 2022». Они пройдут в Богородицком, Ленинском, Лотошино, Лыткарино, Пушкинском, Рузском и Серпухове. Для гостей этих мероприятий будет подготовлена развлекательная программа и большой ассортимент товаров, связанных с тематикой мероприятия.

Также среди популярных тематических ярмарок Подмосковья — «Товары регионов России», «Лето в Подмосковье», «Веселые каникулы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья онлайн.