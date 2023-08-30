Подмосковье 30 августа 2023, 15:47 Школьные автобусы в Солнечногорске проверили перед учебным годом пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Представители Минтранса и Госавтоинспекции оценили безопасность 17 школьных автобусов в Солнечногорске. Все они прошли проверку к началу учебного года.

Специалисты осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу тормозной и рулевой систем, световых приборов и ремней безопасности. Кроме того, проверили стаж и историю привлечения водителей к административной ответственности.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Школьный автобус — транспорт, за которым необходим пристальный контроль, ведь его пассажирами являются дети. При поддержке регионального правительства особое внимание уделяется и обновлению автопарка. Так, в прошлом году было закуплено четыре новых пассажирских газели», — рассказала заместитель председателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск Анна Панькова.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Все автобусы в округе во время учебного года проходят ежемесячный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.

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