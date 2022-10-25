Школьные автобусы начали развозить учеников от ЖК «Новогорск Парк» в Химках | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 22:06 Школьные автобусы начали развозить учеников от ЖК «Новогорск Парк» в Химках

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В Химках по поручению главы округа Дмитрия Волошина запустили школьные автобусы от ЖК «Новогорск-Парк». Более 80 детей уже начали пользоваться маршрутами.

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«Ранее в администрацию обратились жители ЖК „Новогорск-Парк“ с просьбой улучшить транспортную инфраструктуру в районе и, в частности, запустить автобус для детей от дома до школ. Наши специалисты проанализировали дорожную ситуацию и разработали два маршрута», — сказал Дмитрий Волошин.

По утрам в учебные дни от остановки вблизи дома № 1 на улице Ивановская стартуют два автобуса вместимостью по 50 мест, в них детей сопровождают сотрудники школ.

«Раньше нам приходилось добираться на автобусах общественных или на машине, это было не очень удобно, потому что и автобусы не всегда приходят, и на машине не всегда могут отвезти. Теперь сделали школьный автобус и стало куда удобнее ездить до школы», — поделилась ученица школы № 1 Мария Вострикова.

Маршрут № 1 для учащихся школ № 1, № 14, № 18 и лицеев № 10, № 11, № 12, № 13, № 15 отправляется в 7:15 и проезжает улицу Заречная, Машкинское шоссе, Новокуркинское шоссе, Молодежный проезд, улицу Дружбы», стадион «Новые Химки» и универмаг «Юбилейный».

Маршрут № 2 следует до школ № 26 и № 31. Он стартует в 7:30 и проезжает через улицу Заречная, Машкинское шоссе, Новокуркинское шоссе, Молодежный проезд и улицу Молодежная, д. 54А. Отходит обратно автобус после шестого урока от школы № 26 в 14:30.

Также в сентябре жители ЖК «Новогорск парк» обратились в администрацию с просьбой решить транспортный вопрос. Они рассказали, что в утренние часы на выезде с улицы Ивановская на Заречную образуется пробка, жители опаздывают на работу, а дети — в школы и детские сады. Жители попросили установить на выезде с Ивановской светофор.

Для решения этого вопроса по поручению главы Химок была создана рабочая группа, в которую вошли представители профильных подразделений администрации.

Светофор планируют установить к декабрю. Весной 2023 года будет обустроена дополнительная поворотная полоса с улицы Ивановской на Заречную.