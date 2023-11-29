Подмосковье 29 ноября 2023, 16:14 Школьному лесничеству «Первомай» в Истре исполнился год Комитет лесного хозяйства МО

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Год назад в Первомайской школе Истры появилось школьное лесничество. Комитет лесного хозяйства Московской области поздравил ребят с первой годовщиной экологического объединения.

Комитет лесного хозяйства МО

Под руководством лесничего Ирины Котенковой школьники изучают лес и активно помогают его защищать. Дети уже успели познакомиться с основными лесными приборами и инструментами, научились различать ель от сосны, узнали, от чего горят деревья и чем накормить зимующих птиц.

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«Сейчас в Подмосковье 167 школьных лесничеств, которые объединяют более трех тысяч детей. Под руководством опытных наставников ребята постигают премудрости профессий, учатся любить и защищать природу. Надеюсь, сегодняшние школьники позже захотят работать в наших лесничествах», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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