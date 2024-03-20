Подмосковье 20 марта 2024, 11:28 Школьное лесничество «Зеленый дом» в Протвине приняло 30 новых учащихся Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Еще 30 человек стали учащимися школьного лесничества «Зеленый дом» в Протвине. В торжественной обстановке после напутственных слов наставника от филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» им вручили удостоверения представителей школьного лесничества.

Школьное лесничество «Зеленый дом» работает с 2015 года. На VIII областном слете школьных лесничеств Московской области команда Протвина заняла второе место, а на региональном этапе всероссийского юниорского конкурса «Подрост» в 2023 году работа воспитанницы Марии Синицыной взяла серебро.

Реклама

Лесничие расскажут новым воспитанникам о значении лесов в жизни человека, поделятся опытом, а также помогут с выбором профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».