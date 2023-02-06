Подмосковье 06 февраля 2023, 11:57 Школьное лесничество «Серые журавли» создали в подмосковной деревне Ермолино

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Приказом директора Ермолинской основной общеобразовательной школы (округ Талдом) создано лесничество «Серые журавли». Скоро у ребят начнутся занятия, где их познакомят с основами профессии лесничего.

Соглашение о сотрудничестве со школой подписали в Талдомском филиале «Мособллес». Пока в «Серых журавлях» состоят семь ребят из пятых-восьмых классов, но в дальнейшем их число может увеличиться.

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«Название выбрано не случайно. Рядом с деревней Ермолино располагается „Журавлиная родина“ — государственный природный заказник регионального значения», — рассказал старший участковый лесничий Хотченского участкового лесничества Талдомского филиала «Мособллес» Александр Комяков.

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По словам специалиста, весной на залитых лугах останавливаются до восьми тысяч гусей, утки и кулики, лебеди и аисты. Летом здесь гнездятся более 20 пар серых журавлей.

Это уже десятое по счету школьное лесничество в Талдомском филиале «Мособллес». В ближайшее время у юных экологов пройдут первые занятия.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.