Подмосковье 09 марта 2023, 14:20 Школьное лесничество из Можайска стало лучшим в Подмосковье по наблюдению за птицами

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Лесничество «Соколики» школы № 3 в Можайске стало лучшим в Московской области по наблюдению птиц. Учебное заведение поучаствовало во всероссийских зимних соревнованиях по спортивной орнитологии «Птицы России», сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«В итоговом зачете оказалось 16 сфотографированных видов. Ребята только недавно перешли из начальной школы и уже сразу определились с увлечением — они участвуют в этих соревнованиях второй год и не собираются останавливаться на достигнутом», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Состязание провели в рамках X Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». В конкурсе приняли участие 147 детей в составе 56 команд. В течение января школьники фотографировали 160 видов птиц и размещали снимки на портале iNaturalist. Всего набралось 8,5 тысячи кадров.

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Второе и третье место в конкурсе заняли школьное лесничество «Лесная братва» из Сергиева Посада и команда Бородинского филиала «Дубравушка» из Можайска.

«Школьникам сложно соревноваться с профессиональными орнитологами, использующими мощную фототехнику, однако сам факт участия ребят и педагогов в таком мероприятии заслуживает высокой оценки», — отметил ведущий инженер «Мособллеса» Владимир Захаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с учениками одной из школ региона. Они рассказали ему о планах на будущее.

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