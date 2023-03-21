Подмосковье 21 марта 2023, 13:41 Школьное лесничество из ДНР поддержало экологический челлендж Подмосковья

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Школьники из ДНР приняли участие в челлендже «Мой лес — мой дом», который запустил Комлесхоз Московской области. В его рамках учащиеся школьных лесничеств записывают короткий видеоролик о лесах своего региона.

«Отрадно, что наш челлендж вышел за рамки областного. Эстафету подхватили ученики школьного лесничества из города Шахтерск Донецкой Народной Республики. Подобная социальная активность, вовлеченность молодежи в такого рода эстафеты — это один из показателей нормализующейся мирной жизни», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Школьное лесничество МБОУ «Шахтерская ОШ № 11» было создано в 2014 году. Ребята помогают специалистам в лесоразведении и лесовосстановлении, мониторинге лесных насаждений, а также охране леса от пожаров. Кроме того, школьники помогают диким животным в зимний период и участвуют в экологических проектах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО.

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