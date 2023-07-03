Подмосковье 03 июля 2023, 12:56 Школьницы Коломны выиграли поездку в «Артек» благодаря сдаче мусора в экопункт Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Сестры из Коломны — Алина и Вероника — за несколько месяцев собрали и сдали в экопункты «РТ-Инвест» сотни пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Школьницы приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена», где одним из заданий стало собрать в местном парке разбросанные бутылки и сдать на переработку. Девочки прошли в полуфинал и теперь едут на финал в «Артек».

К раздельному сбору отходов сестер из Коломны приучила мама. Теперь в семье стараются сортировать все отходы.

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«Все началось с того, что я объясняла детям важность вклада каждого человека в защиту окружающей среды. Мы размышляли: а как же мы конкретно, в нашей отдельной семье, можем это реализовать? Первое, что мы сделали, — начали отдельно собирать пластиковые бутылки от молока, соков и упаковку от продуктов», — прокомментировала мама девочек Алена Тазина.

Отмечается, что сегодня в Коломне находится 20 экопунктов «РТ-Инвест». Всего в Подмосковье по нацпроекту «Экология» установили 567 автоматов. Ежемесячно все экопункты собирают около полумиллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион направит 320 миллиардов рублей на модернизацию системы ЖКХ.

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