Подмосковье 15 января 2023, 17:12 Школьницы из Протвина начали шить перевязки для раненных в зоне СВО

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Ученицы «Лицея № 2» в Протвине отшивают перевязочный материал для раненных в зоне спецоперации. Школьницы занимаются этим на уроках труда. Юные помощницы решили присоединиться к всероссийской акции «Стерильность фронту».

«Мы маленькие, но мы всё понимаем и в каждый стежок вкладываем чуть тепла», — заявила шестиклассница Соня.

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Об акции волонтеры отряда «Шанс» узнали недавно, но сразу же решили в ней поучаствовать. Теперь дети шьют простыни и пеленки для госпиталей.

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Волонтерский отряд «Шанс» существует в учебном учреждении порядка 10 лет. Ребята помогают приюту для животных, навещают ветеранов, участвуют в добровольческих акциях города.

Отметим, штаб всероссийской акции «Стерильность фронту» в Протвине заработал в ноябре прошлого года и не останавливался даже в новогодние праздники. Местные жители забирают раскроенный материал по домам, чтоб отшивать на личных швейных машинках.

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