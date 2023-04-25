Подмосковье 25 апреля 2023, 17:58 Школьницы из Подмосковья стали победительницами всероссийской олимпиады по избирательному праву

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Десятиклассницы Дарья Дергунова из Электростали и Виктория Сокол из Воскресенска победили на всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». Девушки набрали максимальные баллы.

Торжественное награждение победителей состоялось в ЦИК России. Дипломы победителей получили 41 учащийся из 27 регионов страны. В их числе — две школьницы из Подмосковья.

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