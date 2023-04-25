25 апреля 2023, 17:58
Школьницы из Подмосковья стали победительницами всероссийской олимпиады по избирательному праву
Десятиклассницы Дарья Дергунова из Электростали и Виктория Сокол из Воскресенска победили на всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». Девушки набрали максимальные баллы.
Торжественное награждение победителей состоялось в ЦИК России. Дипломы победителей получили 41 учащийся из 27 регионов страны. В их числе — две школьницы из Подмосковья.Теперь Дарья и Виктория включены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» и получат возможность побывать в легендарном «Артеке». А в будущем году девушки смогут принять участие во всероссийской олимпиаде, минуя региональный этап.Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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