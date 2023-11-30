Подмосковье 30 ноября 2023, 17:01 Школьнице из Солнечногорска вручили грамоту за помощь в реабилитации участников СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Десятиклассница Александра Кочарян из Солнечногорска заботится о бойцах специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в санатории Министерства обороны. Девушка решила стать волонтером по приему матери.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Работающие в санатории волонтеры помогают медперсоналу и сопровождают раненых бойцов СВО на процедурах.

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«Лично я с самого детства очень хотела стать врачом и помогать людям. А вообще считаю, что это долг каждого гражданина, независимо от возраста, оказать поддержку нашим защитникам. Попав в это место, я переосмыслила буквально все, мне стало многое понятно», — рассказала ученица лицея № 7 Александра Кочарян.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков узнал о школьнице от волонтеров. После он встретился с девушкой и выразил ей слова благодарности.

«Волонтеры были искренне восхищены, что их ряды пополнила школьница, которая работает наравне со взрослыми. В День юного героя Московской области поздравили Сашу и поблагодарили за ее неравнодушие и большое доброе сердце. Низкий поклон ее родителям!» — сказал Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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