Подмосковье 27 июня 2023, 16:36 Школьница Полина Романова из Балашихи сдала ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов

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Школьница Полина Романова из Балашихи стала мультистобальницей. Она набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и химии.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров поздравил девушку от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Полина Романова в этом году закончила технологический класс Лицея в микрорайоне Ольгино. Девушка увлечена изучением естественных и точных наук. Она планирует поступить в Российский химико-технологический университет имени Менделеева на факультет фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов.

«Я ожидала, что получу 100 баллов по химии. По математике и русскому языку рассчитывала получить больше 90. Главное — это не бояться экзаменов и усиленно к ним готовиться в 10-м и 11-м классе. Я уже побывала на Дне открытых дверей в университете имени Менделеева, он мне очень понравился», — поделилась Полина Романова.

Девушка стала первой мультистобальницей в истории своего лицея.

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