27 июня 2023, 16:36
Школьница Полина Романова из Балашихи сдала ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов
Школьница Полина Романова из Балашихи стала мультистобальницей. Она набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и химии.
Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров поздравил девушку от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Полина Романова в этом году закончила технологический класс Лицея в микрорайоне Ольгино. Девушка увлечена изучением естественных и точных наук. Она планирует поступить в Российский химико-технологический университет имени Менделеева на факультет фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов.
«Я ожидала, что получу 100 баллов по химии. По математике и русскому языку рассчитывала получить больше 90. Главное — это не бояться экзаменов и усиленно к ним готовиться в 10-м и 11-м классе. Я уже побывала на Дне открытых дверей в университете имени Менделеева, он мне очень понравился», — поделилась Полина Романова.
Девушка стала первой мультистобальницей в истории своего лицея.
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