Подмосковье 26 апреля 2023, 10:38 Школьница из Воскресенска стала победительницей всероссийской олимпиады по избирательному праву

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Виктория Сокол из городского округа Воскресенск успешно выступила на всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Девушка вошла в число победителей, набрав максимальный балл.

Десятиклассница учится в лицее № 23 в городе Белоозерский. Достичь высокого результата на олимпиаде «Софиум» ей помогли учителя, родители и собственная целеустремленность.

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Перед финалом Виктория прошла отборочный этап, который проводила избирательная комиссия Московской области. В следующем году она будет участвовать во всероссийской олимпиаде, минуя региональный тур.

Торжественное награждение победителей олимпиады прошло в Центризбиркоме России. Все они будут включены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» и бесплатно отдохнут в знаменитом детском лагере «Артек» в Крыму.

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