Подмосковье 27 июля 2023, 12:19 Школьница из Видного стала призером всероссийского конкурса «Большая перемена» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялся в детском центре «Артек». Одним из призеров оказалась школьница из Подмосковья Виктория Зенкина.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, Виктория Зенкина учится в школе № 10 в Ленинском округе. Она провела творческий мастер-класс для детей, что привело ее финал.

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Темой конкурса в этом году стала Россия и ее достижения. Жюри оценивали творческий подход участников к решению конкурсных заданий и их способность работать в команде. Также для ребят подготовили развлекательно-образовательную программу: они встречались со спортсменами, известными ведущими и топ-менеджерами.

«Среди подмосковных школьников 12 человек стали победителями, а 13 — призерами. В этом году каждый из призеров получил возможность вместе с родителями отправиться в двухдневную поездку в один из городов России. Также все финалисты после окончания конкурса остались на восьмую смену в „Артеке“», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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