Подмосковье 01 февраля 2024, 16:16 Школьница из Солнечногорска приняла участие в съезде объединения «Движение Первых» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Второй всероссийский съезд объединения «Движение Первых» прошел в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Московскую область представили 19 делегатов, в их числе и ученица школы № 5 в Солнечногорске Анастасия Пичугина.

Анастасия Пичугина — победитель и призер конкурса сочинений движения школьников «Россия — страна возможностей». Последнее время она стала принимать активное участие в жизни «Движения Первых», и сейчас школьница является председателем муниципального совета объединения.

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Во время съезда девушка участвовала в деловой программе: стратегических сессиях, мастер-классах, панельных дискуссиях, мотивационных встречах и экскурсиях по павильонам выставки-форума «Россия».

«На сегодняшний день в городском округе Солнечногорск в „Движении Первых“ состоят порядка 1000 ребят. Отделения открыты на базе всех школ округа», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Съезд проходил в течение трех дней и собрал более трех тысяч активистов из 89 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ.

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