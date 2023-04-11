Подмосковье 11 апреля 2023, 15:05 Школьница из Солнечногорска победила на Всероссийской олимпиаде по обществознанию

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Ученица лицея № 8 Екатерина Квасова из Солнечногорска стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Теперь девушка сможет без экзаменов поступить в любой российский вуз на профильные направления.

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию принял 121 юный житель округа, из них восемь стали победителями и 50 призерами. В заключительном этапе участвовали четыре ученика из Солнечногорска. Победительницей стала Екатерина Квасова.

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«Жительница Солнечногорска стала лучшей в обществознании. <…> Поздравляю Екатерину и ее педагога-наставника Светлану Викторовну Дериглазову с этим высоким достижением!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию сборная Московской области завоевала 26 дипломов.

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