Подмосковье 23 февраля 2023, 23:37 Школьница из Серпухова победила на всероссийском патриотическом конкурсе «Родина»

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Школьница из Серпухова Екатерина Суфина победила во всероссийском конкурсе «Родина» с работой «Спасибо деду за победу!». Воспитанница образцового детского коллектива Московской области «Искусница» вышила портрет своего прапрадеда Петра Чернова, который трудился в первую и вторую мировую войну портным.

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Свою работу 10-летняя девочка выполнила под руководством педагога допобразования Ольги Соловьевой.

«Я выбрала макет на данный конкурс и наколола изображение на белый картон. После этого вышила его нитками мулине и раскрасила. Работа выполнена в технике „изонить“, она называется „Спасибо деду за Победу!“», — рассказала Екатерина Суфина.

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