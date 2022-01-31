Школьница из Реутова разработала умный браслет для больных ковидом

Одиннадцатиклассница из Реутова разработала умный браслет для пациентов с коронавирусом. Сначала школьница хотела сделать умный будильник, но поняла, что миру нужно что-то поактуальнее. Ее идею поддержали педагоги центра «Изобретариум».

«Изначально планировалась другая работа, но так получилось, что мы начали в год первой и второй волны. То есть, проект изменился под ситуацию в мире», — рассказала «360» воспитанница детского технопарка «Изобретариум» Виктория Пименова.

Создание проекта и программирование заняли около года. Устройство помогает определить температуру тела и уровень сатурации. На начальном этапе разработки браслетов с таким же функционалом на рынке не было. В медицинской сфере есть отдельные аппараты, фиксирующие показатели пациента, но Пименова предложила их совместить и сделать девайс дешевле.

«Аналогов достаточно много, но смысл здесь в том, что ребенок самостоятельно разобрался в этой системе и разобрался в маркетинговой части. Виктория сделала анализ стоимости различных устройств и предложила бюджетный вариант с возможностью доработки», — пояснил педагог детского технопарка Данила Посеев.

Устройство станет универсальным и поможет наблюдать за пациентами с разными диагнозами. Но это не самое ближайшее будущее, отметила школьница. Сейчас девушка готовится к экзаменам, чтобы поступить на программиста. При этом она не собирается бросать свое изобретение.

У умного браслета вполне может быть коммерческое будущее, если найдутся инвесторы. Школьница пока об этом не задумывается, так как планирует решать вопросы по мере поступления. Для начала она планирует привести гаджет к желаемой форме и расширить опции.