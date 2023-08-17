Подмосковье 17 августа 2023, 18:58 Школьница из Раменского стала призером межрегионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» Пресс-служба Министерства образования МО

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Ученица гимназии № 2 в Раменском Зинаида Кульберг стала призером межрегионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы». Девушка выступала в компетенции «Звукорежиссура».

В Министерстве образования Московской области уточнили, что соревнования между победителями региональных этапов проводятся за право участия в финале.

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«Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих профессий, но не менее важен тот полезный опыт для конкурсантов, который в дальнейшем может стать основой в освоении профессии», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он добавил, что такие успехи стали возможными благодаря хорошей работе педагогов и тесной интеграции образовательного процесса с университетом.

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