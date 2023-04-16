Подмосковье 16 апреля 2023, 01:30 Юная художница из Подольска выиграла обучение станковой живописи в Сочи Мария Белевитина

Читать 360tv в

Юная жительница Подольска завоевала право на обучение станковой живописи в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Девушка прошла конкурсный отбор среди молодых художников страны.

Мария Белеветина увлекается рисованием с пяти лет. Предки девушки профессионально занимались живописью, работы мастеров представлены в Подольском краеведческом музее.16-летняя художница занимается в местной студии «Ступени».

Реклама

«Я очень рада тому, что попала на курс обучения. Это открывает большие возможности для развития. Тем более, что в будущем я мечтаю стать художником-иллюстратором», — поделилась девушка.

Курс «Основы академической художественной школы: станковая масляная живопись» в сочинском центре «Сириус» проходят с 1 по 24 апреля. Ученики выполняют натюрморты и портреты. Преподаватели учреждения — ведущие педагоги из Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Обучение завершится демонстрацией работ учеников, лучшие картины пополнят фонд центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником.