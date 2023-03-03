Подмосковье 03 марта 2023, 12:26 Школьница из Подмосковья стала призером всероссийского чемпионата сочинений

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Ученица гимназии имени Примакова в Красногорске Кристина Белокур стала призером финального этапа всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами». Она участвовала в конкурсе по направлению «Журналистика и медиакоммуникации».

Как рассказали в Минобразования региона, проект запустили в прошлом году для повышений функциональной грамотности жителей. В своей работе школьница презентовала колледж, профиль которого направлен на преподавание классической и инновационной журналистики.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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