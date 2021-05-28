Школьница из Подмосковья победила в международном конкурсе «Мой первый бизнес» с экопроектом

Яне Комаровой из Ивантеевки — 17 лет, и она уже начинающий предприниматель. Школьница стала победительницей международного конкурса «Мой первый бизнес». Девушка презентовала свой экологический бизнес-проект «Грин бокс».

Весь «Грин бокс» умещается в маленькой коробочке. В боксе 7 предметов, которые помогут сохранить планету — это экологичные аналоги привычных нам вещей.

Источник фото: телеканал «360»

В наборе — бамбуковая зубная щетка, мешочки для фруктов, деревянные столовые приборы и сумка для покупок.

Источник фото: телеканал «360»

Идея создать такой бокс пришла в голову Яны после поездки в Индию. Школьницу впечатлили коровы, которые поедали пластик прямо у нее на глазах.

Источник фото: телеканал «360»

Для начала она собрала такой набор для себя. Причем, чтобы найти предметы, пришлось постараться — поискать на разных сервисах. Так и пришла идея сформировать и продавать уже готовый бокс. Своими мыслями она поделилась с учителем. Наставник девочку поддержал и отправил разработку на конкурс.

В итоге — победа! И новые идеи — как придать продукции индивидуальность.

Смотрите подробности — в сюжете «360».