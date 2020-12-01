Школьница из Подмосковья изобрела прибор для соблюдения социальной дистанции

Когда 12-летняя Даша Иванова создавала этот прибор, она и подумать не могла, насколько он актуален в условиях пандемии. Ее любимая прабабушка начала терять зрение, девочка всем сердцем хотела помочь и решила изобрести устройство, которое позволит не врезаться в препятствия.

Источник фото: телеканал «360»

Маленькой изобретательнице из Наро-Фоминского округа активно помогала мама — учительница информатики в Дашиной школе, она ведет кружок «Юный техник».

«В период изоляции ребенок стал ходить в магазин, она невысокого роста и на нее наступают, она сказала, мама, мне надо что-то сделать, чтобы прибор предупреждал всех», — рассказывает мама Даши Марина Иванова.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге устройство крепится к липучкам на одежде. Приближаешься к нему ближе, чем на полтора метра, и раздается сигнал — соблюдай социальную дистанцию!

Источник фото: телеканал «360»

В ученых кругах разработку поддержали. Создатели изобретения уже выиграли международный конкурс идей и технологий.

Смотрите подробности — в сюжете «360».