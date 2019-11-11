Школьница из Одинцова лишилась волос на голове из-за драки

Одинцовская полиция разбирается в подростковом конфликте. Две школьницы подрались между собой. В результате, одна из 12-летних девочек лишилась волос на голове. Но заявление друг на друга написали обе стороны.

Совсем не детская жестокость среди, кажется, еще совсем детей — вот, что можно увидеть на кадрах. Одна девочка на земле, а другая крепко держит ее за волосы и бьет по голове.

«Она начала очень близко ко мне подходить, а потом хватать за рукав. Я начала за машину уходить, а она начала меня бить, и там уже началась драка. Она держала за волосы меня и била», — сказала Анжелика Романова, школьница.

Анжелика говорит — защищала свою подругу. Словесный спор быстро перерос в драку.

«Она была вся грязная, куртка грязная. У нее колготки все порваны, соответственно, все вот эти стрелки, когда она ее таскала, когда драка была. Она говорит: „мам, я не хочу жить“. Я ее, конечно, обняла и говорю: дочь, ты понимаешь, что волосы они отрастут. Главное, что у тебя цел нос, зубы», — сказала Ольга Романова, мама Анжелики.

Голова действительно пострадала больше всего — на затылке у девочки плеши. Суровая соперница Анжелики с корнем вырвала ей целые пряди волос, теперь там — залысины.

После драки Анжелика неделю провела в больнице, а теперь изучает школьную программу дома. На уроки пока не ходит. Однако у оппонентов Анжелики — Насти и ее мамы Снежаны — свое мнение на этот счет. Они тоже считают себя пострадавшими.

«Они, знаете, что делают — они на столбах развешивают объявления Настя, мы тебя засудим. Вот, на столбе на остановке — Настя мы тебя засудим, хорошо видно? Вот побои моего ребенка, у меня руки трясутся от этого всего. Вот синяки на коленях. Они дрались! Две девочки подрались. Там не было никакого избиения», — сказала Снежана, мама Насти.

По словам психологов, детская или подростковая агрессия — один из этапов становления личности. Но когда она перерастает в жестокость, с ребенком должны работать специалисты.

«Это нужно проводить работу с родителями, с психологами, с социальными работниками, система должна начать работать на подростка, налаживать контакт», — сказала Лидия Ребенкова, психолог.

В ситуации, помимо психологов, теперь будут разбираться и правоохранительные органы.

«Поступило встречное заявление от девочки участницы конфликта, поэтому полицией осуществляется дополнительная проверка», — сказала Ольга Лимарова, начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мама Анжелики считает, что главная ее задача как родителя — защищать своего ребенка. Поэтому женщина не собирается останавливаться и планирует подать в суд на семью обидчиков своей дочери.